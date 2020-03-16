Бывший тренер «Лейкерс» посетовал, что клубу не удалось подписать Игуодалу

Трэйси Маррей, занимавший пост ассистента главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», посетовал, что клубу из Лос-Анджелеса не удалось пригласить Андре Игуодалу, который перед дедлайном перешёл из «Мемфис Гриззлиз», за который отказывался выступать, в «Майами Хит». Напомним, Игуодала стал трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

«Команде нужен чемпионский опыт, опыт финалов. Им нужен кто-то, кто сможет защищаться. Даже несмотря на то, что их защита в порядке, он мог бы дополнить её.

Им нужен кто-то, кто не стал бы паниковать в плей-офф. А он не станет паниковать. Чемпионы не паникуют. Разница между людьми, которые побеждают, и остальными заключается в том, что чемпионы не паникуют», — цитирует тренера Talk Basket.