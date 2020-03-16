РФБ рекомендовала назвать победителя женской Премьер-лиги по итогам регулярного чемпионата

Российская федерация баскетбола рекомендовала определить победителя женской Премьер-лиги по результатам регулярного чемпионата и не проводить плей-офф турнира из-за пандемии коронавируса.



«По предложению клубов-участников Департаментом профессионального баскетбола было принято решение рекомендовать Исполкому РФБ внести изменения в Регламент чемпионата России женской Премьер-лиги и классифицировать команды по итогам регулярного чемпионата, который завершился вчера», — говорится в заявлении пресс-службы РФБ.



По итогам регулярного чемпионата первое место осталось за екатеринбургским УГМК, не потерпевшим в 16 встречах ни одного поражения. Второе место заняло курское «Динамо», третье — оренбургская «Надежда».