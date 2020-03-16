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РФБ рекомендовала назвать победителя женской Премьер-лиги по итогам регулярного чемпионата

РФБ рекомендовала назвать победителя женской Премьер-лиги по итогам регулярного чемпионата
Баскетбол 0

Российская федерация баскетбола рекомендовала определить победителя женской Премьер-лиги по результатам регулярного чемпионата и не проводить плей-офф турнира из-за пандемии коронавируса.

«По предложению клубов-участников Департаментом профессионального баскетбола было принято решение рекомендовать Исполкому РФБ внести изменения в Регламент чемпионата России женской Премьер-лиги и классифицировать команды по итогам регулярного чемпионата, который завершился вчера», — говорится в заявлении пресс-службы РФБ.

По итогам регулярного чемпионата первое место осталось за екатеринбургским УГМК, не потерпевшим в 16 встречах ни одного поражения. Второе место заняло курское «Динамо», третье — оренбургская «Надежда».

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