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«Сан-Антонио» продолжит платить зарплату сотрудникам арены

«Сан-Антонио» продолжит платить зарплату сотрудникам арены
Баскетбол / НБА 0

Представители клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» сообщили, что будут продолжать выплачивать заработную плату частично занятым сотрудникам, работающим на арене, сообщает пресс-служба команды.

Ранее баскетболист «Юты» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Донована Митчелла.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.

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