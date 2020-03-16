«Сан-Антонио» продолжит платить зарплату сотрудникам арены

Представители клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» сообщили, что будут продолжать выплачивать заработную плату частично занятым сотрудникам, работающим на арене, сообщает пресс-служба команды.



Ранее баскетболист «Юты» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Донована Митчелла.



На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.



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