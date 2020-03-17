Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс — на самоизоляции из-за ужина с игроками «Локомотива-Кубань»

Майк Джеймс — на самоизоляции из-за ужина с игроками «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что игрок клуба Майк Джеймс находится на самоизоляции в связи с тем, что он провёл совместный ужин с баскетболистами «Локомотива-Кубань». Напомним, все игроки и персонал краснодарского клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.

«В тот момент. Когда Майк Джеймс и игроки «Локомотива-Кубань» ужинали вместе, наш баскетболист не подозревал, что помощник главного тренера «Калева» заражён коронавирусом. Такое, не самое удачное стечение обстоятельств. Майк сейчас на самоизоляции, мы ждём результатов тестов Краснодара. Всё это время наши врачи контролируют его состояние. Сегодня он не тренируется с командой, но мы ждём результатов и надеемся на лучшее», — рассказал Андрей Ватутин в прямом эфире на странице клуба «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020