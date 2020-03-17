Майк Джеймс — на самоизоляции из-за ужина с игроками «Локомотива-Кубань»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что игрок клуба Майк Джеймс находится на самоизоляции в связи с тем, что он провёл совместный ужин с баскетболистами «Локомотива-Кубань». Напомним, все игроки и персонал краснодарского клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.



«В тот момент. Когда Майк Джеймс и игроки «Локомотива-Кубань» ужинали вместе, наш баскетболист не подозревал, что помощник главного тренера «Калева» заражён коронавирусом. Такое, не самое удачное стечение обстоятельств. Майк сейчас на самоизоляции, мы ждём результатов тестов Краснодара. Всё это время наши врачи контролируют его состояние. Сегодня он не тренируется с командой, но мы ждём результатов и надеемся на лучшее», — рассказал Андрей Ватутин в прямом эфире на странице клуба «ВКонтакте».