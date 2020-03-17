Ватутин исключил возвращение травмированного Клайберна в этом сезоне

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что Уилл Клайберн, который получил травму в октябре 2019 года, скорее всего, не сможет выйти на паркет в сезоне-2019/2020.

Напомним, Клайберн порвал крестообразные связки. В ноябре баскетболист перенёс операцию.

«Уилл уже не первый месяц ходит нормально. Он активно занимается, сохраняет позитивный настрой.

Всё идёт по плану, но не забывайте, что это травма серьёзная. Срок восстановления от разрыва крестообразных связок не меньше восьми месяцев. Уилл продолжает восстановление, хочу ошибаться, но не вижу возможности для него сыграть в этом сезоне», — сказал Ватутин во время прямого эфира в паблике ЦСКА во «ВКонтакте».

Напомним, в настоящее время сезоны Единой лиги ВТБ и Евролиги приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции