Владелица «Лейкерс» рассказала, что легенда клуба Мэджик Джонсон хотел играть за «Детройт»

Владелица «Лейкерс» Джини Басс рассказала давнюю историю, связанную с Мэджиком Джонсоном, пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Джонсон, первый номер драфта НБА 1979 года, выступал за «Лейкерс» с 1979 по 1991 год, а также в 1996 году.

«Генеральный менеджер «Лейкерс» Билл Шарман привёз нашего первого номера драфта, чтобы познакомить его с доктором Бассом. Папа (Джерри Басс был владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата») попросил меня развлечь гостей, пока он не освободится. Мэджик говорил, что очень рад, что его выбрали «Лейкерс», но собирается остаться здесь только на три сезона, потому что хочет играть за команду своего родного города «Детройт Пистонс».

Когда я услышала это, я побежала к папе. Но он даже не дрогнул, а поблагодарил меня за информацию и сказал, чтобы я не волновалась, потому что, как только Мэджик наденет форму «Лейкерс» и выйдет на паркет, он больше никогда не уйдёт», — написала Басс в своём «инстаграме».