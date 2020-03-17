Единая лига ВТБ объявила о приостановке сезона до 10 апреля

В Единой лиге ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение приостановить сезон до 10 апреля. Ранее в лиге сообщили о приостановке сезона на неопределённый срок.
«Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф. О формате и сроках проведения Единая лига ВТБ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах. В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Единая лига ВТБ выступит с дополнительным сообщением», — сказано в сообщении пресс-службы турнира.
«Сегодня, 17 марта, на совместном совещании с РПЛ и КХЛ Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля. В связи с пандемией коронавируса мы находимся на ежедневной связи с клубами и органами власти. Мы понимали, что в условиях распространения коронавируса необходимо принять сложное решение. Главное не причинить вред здоровью участникам и зрителям матчей. Надеемся, что в ближайшее время будет появляться позитивная информация и мы сможем возобновить чемпионат. Надеемся на поддержку болельщиков и всех любителей баскетбола», — добавил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
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