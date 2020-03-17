Жеребко: у нас с Куртинайтисом случаются конфликты

Форвард «Химок» Юнас Жеребко отдал должное тренерскому таланту Римаса Куртинайтиса, а также признался, что порой у него бывают конфликты с наставником команды из Московской области.

«Прежде всего это великий игрок! А ведь всегда хочется, чтобы твой тренер понимал, каково это — быть игроком. И он понимает. Римас играл с великими, побеждал на больших турнирах, заслужил уважение всего баскетбольного мира. Он победитель и очень требовательный тренер, который любит дисциплину и выполнение своих указаний на площадке.

У нас случаются конфликты, не без этого. Но это нормально. Если этого нет, то тренеру, скорее всего, всё равно. Мы много общаемся после игр, он постоянно растолковывает мне какие-то игровые эпизоды — что я делаю правильно, что нет, где нужно прибавить. Я действительно его очень уважаю — и как тренера, и как человека", — приводит слова шведского баскетболиста VTBRussia.