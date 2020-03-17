Британская BBL ушла на карантин. Турецкая лига — последняя в Европе, не прервавшая турнир
Руководство чемпионата Великобритании по баскетболу приняло решение приостановить турнир из-за пандемии коронавируса, сообщает Sportando. Первенство Британии было одним из двух, не ушедшим на карантин. После приостановки всех матчей единственным чемпионатом, продолжающим матчи в Европе, осталась Турецкая суперлига.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.
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