Евролига планирует провести «Финал четырёх» по расписанию

Один из руководителей Евролиги Эдуард Скотт заявил, что руководство турнира планирует провести «Финал четырёх» согласно расписанию невзирая на пандемию коронавируса.
«Мы столкнулись с очень непростой ситуацией. Информация поступает каждый день и едва ли не каждый час. Наши решения базируются на новых данных. На сегодняшний день мы планируем провести «Финал четырёх» Евролиги в Кёльне согласно расписанию. Вместе с тем в случае необходимости мы будем изучать эту ситуацию с учётом коронавируса.
Пока на повестке дня нет вопроса об отмене Евролиги. Так или иначе мы намерены завершить сезон и в Евролиге, и в Еврокубке. Вместе с клубами мы решим, каким образом завершится сезон», — приводит слова Скотта Eurohoops.
«Финал четырёх» Евролиги запланирован на 22–24 мая.
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