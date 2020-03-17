Четыре игрока «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом

Четыре баскетболиста «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. У одного из игрока симптомы болезни уже проявляются, в то время как у трёх других заболевание проходит бессимптомно. Все заражённые изолированны и находятся под присмотром врачей.

В «Бруклине» работают над тем, чтобы связаться со всеми, кто контактировал с заражёнными игроками и принять все необходимые меры.

Напомним, первым из игроков НБА положительный тест на коронавирус сдал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, после болезнь диагностирована у его напарника по команде Донована Митчелла. Также болезнь поразила центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.