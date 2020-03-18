Шпагаты, кульбиты, полёты — красавицы из групп поддержек в Евролиге. Лучшие фото

12 марта Международная федерация баскетбола объявила о приостановке всех турниров под её эгидой из-за риска распространения коронавируса. Решение вступило в силу 13 марта.
Таким образом, прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Евролига признала необходимость приостановки сезона, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.
Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.
Пока Евролига на паузе, предлагаем вашему вниманию яркие и завораживающие кадры с матчей ЦСКА и «Химок» в Евролиге от специальных корреспондентов «Чемпионата».
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