Шпагаты, кульбиты, полёты — красавицы из групп поддержек в Евролиге. Лучшие фото

12 марта Международная федерация баскетбола объявила о приостановке всех турниров под её эгидой из-за риска распространения коронавируса. Решение вступило в силу 13 марта.



Таким образом, прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.



Евролига признала необходимость приостановки сезона, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.



Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.



Пока Евролига на паузе, предлагаем вашему вниманию яркие и завораживающие кадры с матчей ЦСКА и «Химок» в Евролиге от специальных корреспондентов «Чемпионата».