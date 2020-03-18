У Дюранта диагностирован коронавирус

У форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта диагностирован коронавирус, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

«Со мной всё нормально. Оставайтесь на карантине. Будьте осторожнее, берегите себя. Мы пройдём через это», — приводит слова Дюранта инсайдер.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом в «Бруклин Нетс» заразились четыре баскетболиста, их имена не назывались. При этом указывалось, что у трёх игроков нет симптомов заболевания, одним из них и оказался Кевин Дюрант.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.