Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Появилось старое фото игры с участием Леброна и Джордана

Появилось старое фото игры с участием Леброна и Джордана
Баскетбол / НБА 0

В интернете появилась старая фотография, на которой изображены знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Где и когда сделан снимок, не сообщается, однако точно известно, что это не матч НБА, поскольку Джордан завершил карьеру в сезоне-2002/2003, а Леброн пришёл в лигу в сезоне-2003/2004.

«Кто-нибудь, найдите запись этой игры с Леброном и Джорданом», — гласит подпись к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» ThrowbackHoops.

Напомним, Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Также шесть раз он был назван самым ценным игроком финала.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020