Появилось старое фото игры с участием Леброна и Джордана

В интернете появилась старая фотография, на которой изображены знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Где и когда сделан снимок, не сообщается, однако точно известно, что это не матч НБА, поскольку Джордан завершил карьеру в сезоне-2002/2003, а Леброн пришёл в лигу в сезоне-2003/2004.
«Кто-нибудь, найдите запись этой игры с Леброном и Джорданом», — гласит подпись к фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» ThrowbackHoops.
Напомним, Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Также шесть раз он был назван самым ценным игроком финала.
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