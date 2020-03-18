Игрок «Хьюстона» Риверс назвал Уэстбрука любимым одноклубником

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс назвал Расселла Уэстбрука, который пришёл в команду в межсезонье-2019, любимым одноклубником и объяснил, почему так считает.

«Нравится ли мне играть с Рассом? Слушай, Уэстбрук, мой, наверное, любимый одноклубник. Он просто потрясающий парень. Ещё никого не изображали настолько неверно. То, как его склонны изображать, вообще не отражает реальность.

Это лучший партнёр по команде в моей жизни. Замечательный человек и игрок, играть с ним просто супер. Страсть, которую он демонстрирует в каждом матче, вдохновляет. Играть с ним одно удовольствие», — приводятся слова Риверса в «твиттере» журналиста Джексона Гэтлина.

В настоящее время сезон НБА приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.