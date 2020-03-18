НБА из-за коронавируса увеличит кредитную линию до $ 1,2 млрд

Национальная баскетбольная ассоциация планирует увеличить свою кредитную линию с $ 650 млн до $ 1,2 млрд, чтобы увеличить денежный поток во время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере». Лига обсудила этот вопрос вчера, 17 марта, во время телефонной конференции с советом управляющих.
Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.
Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант.
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