НБА из-за коронавируса увеличит кредитную линию до $ 1,2 млрд

Национальная баскетбольная ассоциация планирует увеличить свою кредитную линию с $ 650 млн до $ 1,2 млрд, чтобы увеличить денежный поток во время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере». Лига обсудила этот вопрос вчера, 17 марта, во время телефонной конференции с советом управляющих.

Инфицирован Дюрант и 3 игрока «Нетс». Последний матч «Бруклин» сыграл с «Лейкерс» Леброна Джеймс провёл на площадке 35 минут. Сейчас команда из Лос-Анджелеса проходит тестирование на коронавирус.

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант.