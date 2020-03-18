Управляющая домом попросила форварда «Бруклина» Чендлера не выходить в коридор

Форвард «Бруклин Нетс» Уилсон Чендлер пожаловался на управляющую домом, в котором он сейчас проживает. Ранее стало известно, что четыре игрока «Нетс», включая Кевина Дюранта, заразились коронавирусом.



«Управляющая домом позвонила мне и сказала: «Я видела, что у игроков „Бруклина“ вирус. Мы бы хотели узнать ваш статус. И не выходите в коридор. Мы не можем позволить себе терять наших сотрудников.



Она даже не спросила, в порядке ли я. Она не поинтересовалась, проходил ли я тест и какой результат получил. К чёрту этот дом, я еду к себе домой», — написал в своём «твиттере» Уилсон Чендлер.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.