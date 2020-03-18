Управляющая домом попросила форварда «Бруклина» Чендлера не выходить в коридор

Форвард «Бруклин Нетс» Уилсон Чендлер пожаловался на управляющую домом, в котором он сейчас проживает. Ранее стало известно, что четыре игрока «Нетс», включая Кевина Дюранта, заразились коронавирусом.
«Управляющая домом позвонила мне и сказала: «Я видела, что у игроков „Бруклина“ вирус. Мы бы хотели узнать ваш статус. И не выходите в коридор. Мы не можем позволить себе терять наших сотрудников.
Она даже не спросила, в порядке ли я. Она не поинтересовалась, проходил ли я тест и какой результат получил. К чёрту этот дом, я еду к себе домой», — написал в своём «твиттере» Уилсон Чендлер.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.
- 18 марта 2020
-
23:45
-
22:57
-
20:28
-
18:53
-
17:58
-
15:00
-
14:22
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:30
-
10:00
-
09:32
-
08:24
-
04:44
-
03:34
-
00:40
- 17 марта 2020
-
23:22
-
22:57
-
21:33
-
20:28
-
19:15
-
18:28
-
17:41
-
15:38
-
15:34
-
14:30
-
13:10
-
11:50
-
10:40
-
09:38
-
00:52
- 16 марта 2020
-
23:47
-
23:24
-
22:45