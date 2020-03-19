«Майами» пожертвовал $ 1 млн в благотворительный фонд помощи работникам клуба

«Майами Хит» объявил, что клуб поможет работникам своей арены и команда, которые заняты неполный рабочий день. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Кроме того, клуб пожертвует $ 1 млн фонду помощи сотрудникам клуба.



Ранее баскетболист «Юты» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Донована Митчелла.



На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.



