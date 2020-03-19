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НБА предоставила болельщикам бесплатный доступ к League Pass до 22 апреля

НБА предоставила болельщикам бесплатный доступ к League Pass до 22 апреля
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации объявило о том, что доступ к League Pass будет бесплатным для болельщиков до 22 апреля, сообщает Yahoo!Sports.

NBA League Pass — медиасервис, в котором представлены все игры НБА. Болельщики получат возможность бесплатно посмотреть все состоявшиеся матчи сезоне-2019/2020, а также их обзоры.

Сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса после того, как он был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Владельцы клубов ожидают, что сезон будет доигран до июля 2020 года.

На данный момент коронавирус обнаружен у семи игроков лиги. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.

У игроков «Оклахомы» не обнаружен коронавирус
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