У игрока «Детройта» — положительный тест на коронавирус, 17 работников клуба проверяют
У форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда обнаружен коронавирус. Он оказался одним из семи игроков лиги с положительным результатом теста, сообщает The Deseret News.
На данный момент тест на коронавирус прошли 17 работников клуба, которые посещали Нью-Йорк и Филадельфию. Анализы были взяты в частной клинике, результаты пока неизвестны.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.
Коронавирус обнаружен у семи игроков лиги. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.
У игроков «Оклахомы» не обнаружен коронавирус
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