Куртинайтис: легионеры не разъехались, все очень хотят доиграть этот сезон до конца

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис подчеркнул, что легионеры остались в команде, несмотря на вынужденную паузу в сезонах Единой лиги ВТБ и Евролиги на фоне пандемии коронавируса.



«Мы дали команде три выходных дня, чтобы понять сложившуюся ситуацию. Сейчас мы знаем о решениях по возможным датам возобновления Единой лиги и Евролиги и с нетерпением ждём рестарта. Мы приступили к тренировочному процессу и наметили чёткий план на ближайшие две недели. Если нам разрешат сыграть какие-то товарищеские встречи, которые необходимы для поддержания хорошей формы, этот план будет корректироваться. Не знаю, возможно это сделать сейчас или нет. Но самое важное, что легионеры не разъехались, все понимают свою зону ответственности и очень хотят доиграть этот сезон до конца», — приводят слова Римаса Куртинайтиса «Известия».