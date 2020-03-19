Итудис: лучше вообще признать турнир недействительным, чем давать золотые медали досрочно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что в случае невозобновления сезона-2019/2020 в Единой лиге ВТБ руководству стоит признать чемпионат недействительным, а не распределять медали по текущему положению в турнирной таблице.
«Надежда на возобновление сезона у меня есть, несмотря на то что я большой скептик. При этом я очень обеспокоен тем, что во многих европейских чемпионатах объявили победителями действующих лидеров, досрочно завершив сезон. Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой форс-мажорной ситуации. Лучше вообще признать турнир недействительным, чем давать золотые медали таким образом», – цитируют Итудиса «Известия».
Напомним, сезон Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля. Пока неизвестно, возобновятся ли соревнования в срок.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.
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