У игроков «Локомотива-Кубань» не выявили коронавирус

У баскетболистов краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» по результатам первых тестов не было выявлено заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Напомним, все игроки и персонал краснодарского клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.
«Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные. Игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине. Медицинский штаб с ними в тесном контакте, ежедневно мониторят состояние, на данный момент симптомов простудных заболеваний ни у кого нет. Второй тест запланирован на 23 марта и до получения его результатов все остаются на самоизоляции. Знаю, что команда и игроки получают звонки и сообщения со словами поддержки. Спасибо нашим болельщикам за это. Вместе нам всем будет проще пройти этот непростой период», — сказал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.
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