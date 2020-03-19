Популярное приложение обнаружило в Шведе 38% шведских черт лица

Пресс-служба «Химок» воспользовалась популярным приложением Ethnicity Estimate и на официальной странице клуба в «Инстаграме» разместила несколько фотографий игроков, пропущенных через него. Основная функция приложения заключается в том, чтобы посредством фотографии того или иного человека определить его этническую принадлежность.

Согласно Ethnicity Estimate, лидер «Химок» Алексей Швед на 46% похож на датчанина, а ещё на 38% — на шведа. Таким образом, Алексей — на 84% скандинав. Остальные 16% приходятся на черты швейцарца (10%) и француза (6%). Одним из самых «русских» игроков стал Сергей Карасёв — у него 72% русских черт (14% украинца, 12% финна и 2% шведа).

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Химок» в «Инстаграме».