Популярное приложение обнаружило в Шведе 38% шведских черт лица
Пресс-служба «Химок» воспользовалась популярным приложением Ethnicity Estimate и на официальной странице клуба в «Инстаграме» разместила несколько фотографий игроков, пропущенных через него. Основная функция приложения заключается в том, чтобы посредством фотографии того или иного человека определить его этническую принадлежность.
Согласно Ethnicity Estimate, лидер «Химок» Алексей Швед на 46% похож на датчанина, а ещё на 38% — на шведа. Таким образом, Алексей — на 84% скандинав. Остальные 16% приходятся на черты швейцарца (10%) и француза (6%). Одним из самых «русских» игроков стал Сергей Карасёв — у него 72% русских черт (14% украинца, 12% финна и 2% шведа).
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Химок» в «Инстаграме».
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