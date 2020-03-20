В «Филадельфии» сообщили о трёх случаях заражения коронавирусом

«Филадельфия Сиксерс» заявил о трёх случаях заболевания в клубе в результате заражение коронавирусом.
«Филадельфия», в консультации с медицинскими экспертами и НБА, получила рекомендацию, чтобы определённые люди из организации, включая игроков, тренеров и специальный персонал по поддержке баскетбольных операций, были проверены на COVID-19. Тесты были защищены и обработаны в частном порядке.
Три человека получили положительные результаты теста на COVID-19. Все остальные результаты испытаний в настоящее время отрицательны. Мы сообщили эту информацию государственным и местным органам здравоохранения.
В соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США, люди находятся в самоизоляции и будут тщательно контролироваться медицинскими работниками.
Здоровье наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества имеет первостепенное значение. Мы выражаем благодарность обществу здравоохранения и медицины за их неустанные усилия в эти трудные времена, а также нашим болельщикам и партнёрам за поддержку», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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