В «Филадельфии» сообщили о трёх случаях заражения коронавирусом

«Филадельфия Сиксерс» заявил о трёх случаях заболевания в клубе в результате заражение коронавирусом.

«Филадельфия», в консультации с медицинскими экспертами и НБА, получила рекомендацию, чтобы определённые люди из организации, включая игроков, тренеров и специальный персонал по поддержке баскетбольных операций, были проверены на COVID-19. Тесты были защищены и обработаны в частном порядке.

Три человека получили положительные результаты теста на COVID-19. Все остальные результаты испытаний в настоящее время отрицательны. Мы сообщили эту информацию государственным и местным органам здравоохранения.

В соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США, люди находятся в самоизоляции и будут тщательно контролироваться медицинскими работниками.

Здоровье наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества имеет первостепенное значение. Мы выражаем благодарность обществу здравоохранения и медицины за их неустанные усилия в эти трудные времена, а также нашим болельщикам и партнёрам за поддержку», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

Подпишись на новый телеграм-канал о спорте и коронавирусе!



