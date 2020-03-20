Вдова Брайанта хочет включить дочь в завещание от Коби

Вдова Коби Брайанта Ванесса просит суд изменить документ о завещании, включив в него младшую дочь Капри, которая родилась после того, как документ был составлен и подписан, сообщает Daily Mail.

В заявлении об изменении завещания, поданном 17 марта в Верховный суд Лос-Анджелеса, Ванесса попросила изменить документ, включив в него 9-месячную Капри, которая родилась после последнего обновления документа. Кобе написал документ о наследстве в 2003 году. В него было внесено несколько изменений, последние — в 2017 году.

Капри — младший ребёнок Брайанта, родившийся после Натальи, Джанны и Бьянки.

Брайант и его дочь Джанна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста.