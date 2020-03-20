У защитника «Бостона» Смарта обнаружен коронавирус

26-летний американский защитник клуба НБА «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заболел в результате заражения коронавирусом, об этом баскетболист сообщил в своём «твиттере».

«Меня проверяли пять дней назад, а результат пришёл сегодня вечером и оказался положительным. Я был на карантине всё это время. У меня не было симптомов, чувствую себя отлично, но хочу сказать, что молодое поколение должно дистанцироваться. Это не шутки, нельзя быть эгоистичными. Только вместе мы сможем победить, однако для этого необходимо ненадолго изолироваться друг от друга», — написал Смарт.



Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс».

В «Филадельфии» сообщили о трёх случаях заражения коронавирусом

Два игрока «Лейкерс» заразились коронавирусом