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НБА потребовала от команд закрыть все тренировочные базы

НБА потребовала от команд закрыть все тренировочные базы
Баскетбол / НБА 0

НБА направила командам лиги требование закрыть все тренировочные объекты для игроков и персонала.

«В четверг НБА потребовала от всех 30 команд лиги закрыть все тренировочные объекты и помещения для всех игроков, а также персонала. Также в этой памятке лига объяснила, в какой манере должно происходить общение между командой, игроками и персоналом. Лига остаётся в бессрочном перерыве из-за коронавируса, игроки и тренеры должны быть изолированы друг от друга, чтобы ограничить потенциальное распространение вируса среди членов команды.

Игрокам не разрешается использовать командные помещения, тренироваться на любых тренировочных площадках. НБА советует игрокам проводить тренировки в домашних условиях и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Запрет на выезд игроков из Северной Америки остаётся в силе», — сообщает ESPN.

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