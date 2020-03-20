В Словении и Нидерландах решили отменить чемпионаты и не определять чемпиона

Руководство Словенской федерации баскетбола приняло решение отменить проведение чемпионата по баскетболу и не определять чемпиона лиги, сообщает Sportando. Отметим, что к моменту приостановки первенства в балканской лиге уже шёл классификационный турнир за 1 очками первое-шестое места.

Аналогичное решение приняли и в Нидерландах. Нынешний сезон возобновлён уже не будет. К моменту приостановки первенства в чемпионате лидировал «Гронинген».

Напомним, вчера, 19 марта, в Европе было приостановлено последнее первенство, которое не прекращало матчи на фоне пандемии коронавируса — Турецкая Суперлига.

На сегодняшний день в мире зафиксировано уже более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 10 тыс. стали смертельными.