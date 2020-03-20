Белинелли рассказал о «сумасшествии» в Италии: это словно какой-то фильм

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли рассказал о положении дел в Италии, которая охвачена эпидемией коронавируса и является эпицентром заболевания в Европе. Отец, мать и два брата Белинелли по-прежнему находятся на Апеннинском полуострове.

«Это просто сумасшествие, словно какой-то фильм. Слава богу, в моей семье все здоровы. Конечно, мы скучаем по Италии и хотели бы быть ближе к нашим семьям. Многие не были готовы к случившемуся, не воспринимали угрозу всерьёз. Теперь люди должны уважать правила, нельзя покидать дома без необходимости. Выдержать это довольно тяжело», — приводит слова Белинелли Clutch Points.

За минувшие сутки в Италии было зарегистрировано 5986 новых случаев заражения. За всё время пандемии в стране зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания, более 3 тыс. из них стали смертельными.