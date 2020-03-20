В «Зените» обеспокоены экономической ситуацией на мировых рынках

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный не спешит оценивать финансовые потери клуба от приостановки матчей регулярных чемпионатов Евролиги и Единой лиги ВТБ. Вместе с тем функционер признал, что надвигающийся мировой экономический кризис не может не беспокоить клуб.

«Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Сначала нужно понять, когда всё возобновится, понять формат. Все клубы будут стремиться минимизировать потери, связанные с отменой авиаперелётов, аренды арен и всего такого. Мы все будем над этим работать, но больше, наверное, нас беспокоит экономическая ситуация, то, что происходит на рынках», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

На фоне пандемии коронавируса и развала нефтяной сделки между Россией и странами ОПЕК национальная валюта значительно упала в цене.