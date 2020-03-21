Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Обозреватель ESPN Зак Лоу: НБА сделает всё, чтобы сезон состоялся. Речь об больших деньгах

Обозреватель ESPN Зак Лоу: НБА сделает всё, чтобы сезон состоялся. Речь об больших деньгах
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель американского телеканала ESPN Зак Лоу поделился мнением о перспективах возобновления сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лично я настроен скептически и думаю, что мы вряд ли узнаем имя чемпиона НБА в этом году. Но я говорил с руководителями команд и знаю, что они серьёзно настроены на то, чтобы сезон был доигран до конца. Речь о больших деньгах — доходы будут очень высокими, даже если придётся играть без зрителей до трёх побед и закончить в августе», — цитирует Лоу ESPN.

Регулярный чемпионат НБА был остановлен после того, ка коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позднее вирус также был обнаружен ещё у ряда игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

НБА потребовала от команд закрыть все тренировочные базы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020