Обозреватель ESPN Зак Лоу: НБА сделает всё, чтобы сезон состоялся. Речь об больших деньгах

Обозреватель американского телеканала ESPN Зак Лоу поделился мнением о перспективах возобновления сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лично я настроен скептически и думаю, что мы вряд ли узнаем имя чемпиона НБА в этом году. Но я говорил с руководителями команд и знаю, что они серьёзно настроены на то, чтобы сезон был доигран до конца. Речь о больших деньгах — доходы будут очень высокими, даже если придётся играть без зрителей до трёх побед и закончить в августе», — цитирует Лоу ESPN.

Регулярный чемпионат НБА был остановлен после того, ка коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позднее вирус также был обнаружен ещё у ряда игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.