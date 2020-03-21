Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн назвал своих любимых футболистов

Леброн назвал своих любимых футболистов
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом. Джеймс назвал Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Златана Ибрагимовича.

«Любимый футболист? У меня их несколько. Прежде всего, каждый игрок в „Ливерпуле“. До единого. Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду — эти парни являются настоящими легендами. Мне нравятся эти парни. Мне нравится Криштиану Роналду, Мне нравится Неймар, нравится Мбаппе. Это лишь некоторые из любимых футболистов.

Месси, конечно. Месси — легенда. Златан? Он просто невероятный. Он сумасшедший, но он очень хорош», — приводит слова Леброна Джеймса Goal.

Леброн Джеймс — один из совладельцев клуба «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020