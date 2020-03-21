Леброн назвал своих любимых футболистов

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом. Джеймс назвал Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Златана Ибрагимовича.



«Любимый футболист? У меня их несколько. Прежде всего, каждый игрок в „Ливерпуле“. До единого. Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду — эти парни являются настоящими легендами. Мне нравятся эти парни. Мне нравится Криштиану Роналду, Мне нравится Неймар, нравится Мбаппе. Это лишь некоторые из любимых футболистов.



Месси, конечно. Месси — легенда. Златан? Он просто невероятный. Он сумасшедший, но он очень хорош», — приводит слова Леброна Джеймса Goal.



Леброн Джеймс — один из совладельцев клуба «Ливерпуль».