НБА пока планирует выплатить игрокам зарплаты только до 1 апреля

Клубы НБА планируют выплатить игрокам зарплаты 1 апреля 2020 года, но пока не взяли на себя обязательства по выплате 15 апреля, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Ранее НБА напомнила игрокам, что, по коллективному договору, лига имеет право удерживать 1,1 процента зарплаты игроков за каждый отмененный из-за пандемии матч.



Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера — Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.