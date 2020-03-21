Кук рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Кевина Дюранта

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук рассказал о состоянии игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, у которого ранее был обнаружен коронавирус.
«У него всё отлично. Всё хорошо. Он в прекрасном настроении, остаётся собой. Кевин никуда не торпится, он расслаблен и держится в собственном темпе», — приводит слова Куинна Кука TalkBasket.
Напомним, 11 марта после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера — Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.
- 21 марта 2020
-
14:01
-
12:55
-
11:43
-
10:34
-
09:17
-
04:15
-
00:23
- 20 марта 2020
-
23:47
-
22:47
-
21:56
-
20:36
-
19:23
-
18:48
-
17:26
-
16:49
-
15:32
-
15:12
-
14:50
-
11:33
-
10:38
-
07:37
-
07:22
-
03:54
-
02:45
-
00:55
- 19 марта 2020
-
23:40
-
22:52
-
21:58
-
20:41
-
19:55
-
18:51
-
17:58
-
12:11
-
09:33
-
09:00