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Кук рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Кевина Дюранта

Кук рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Кевина Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук рассказал о состоянии игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, у которого ранее был обнаружен коронавирус.

«У него всё отлично. Всё хорошо. Он в прекрасном настроении, остаётся собой. Кевин никуда не торпится, он расслаблен и держится в собственном темпе», — приводит слова Куинна Кука TalkBasket.

Напомним, 11 марта после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера — Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.

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