Льюль: жест с аплодисментами на балконах каждый вечер — это сильно
Разыгрывающий мадридского «Реала» Серхио Льюль считает, что люди ведут себя очень достойно на фоне пандемии коронавируса.
«Это невероятно позитивная реакция. Когда что-то идёт неправильно, люди реагируют. Они показывают солидарность с остальными и этот жест с аплодисментами на балконах каждый вечер в восемь часов — это сильно. Мы должны благодарить тех людей, которые работают над решением проблемы. Я считаю их героями», — приводит слова Серхио Льюля Eurohoops.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.
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