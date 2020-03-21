Льюль: жест с аплодисментами на балконах каждый вечер — это сильно

Разыгрывающий мадридского «Реала» Серхио Льюль считает, что люди ведут себя очень достойно на фоне пандемии коронавируса.



«Это невероятно позитивная реакция. Когда что-то идёт неправильно, люди реагируют. Они показывают солидарность с остальными и этот жест с аплодисментами на балконах каждый вечер в восемь часов — это сильно. Мы должны благодарить тех людей, которые работают над решением проблемы. Я считаю их героями», — приводит слова Серхио Льюля Eurohoops.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

