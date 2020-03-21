Шарич покинул расположение «Финикса» и вернулся в Хорватию
Форвард «Финикс Санз» Дарио Шарич вернулся на родину, в Хорватию, сообщает Sportando. По словам тренера национальной команды Велько Мршича баскетболист получил разрешение покинуть расположение «Финикса».
Летом 2020 года Дарио станет ограниченно свободным агентом. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 58 матчах, набирая в них 10,1 очка и собирая 5,8 подбора.
Решение Шарича принято в связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса. В США она приобретает всё большие масштабы. На 21 марта в стране заразилось 19775 человек, в то время как в Хорватии этот показатель составляет 168 человек. Всего в мире зарегистрировано более 280 тыс. случаев заражения и более 11 тыс. из них стали смертельными.
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