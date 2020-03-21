Команды НБА будут готовиться к драфту НБА при помощи Skype

Ряд команд НБА не планирует проводить традиционно предшествующие драфту НБА мероприятия. Так, в некоторых клубах исключают приглашение игроков NCAA на просмотры и не планируют проводить с ними личные интервью. Подготовка к выбору кандидатов будет проводиться только при помощи Skype-интервью, сообщает Clutch Points.

Очевидно, что соответствующие решения принимаются из-за пандемии коронавируса. В США число заражённых опасной болезнью стремительно растёт. На 21 марта в стране зарегистрировано 22 708 случаев инфицирования, 279 из них оказались смертельными. По числу заражённых коронавирусом США занимают четвёртое место в мире и приближаются по этому показателю к Испании.

Напомним, в России на 21 марта зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом.