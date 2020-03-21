Адам Сильвер: слишком рано говорить об экономических потерях НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер не спешит оценивать потери лиги из-за приостановки сезона. Вместе с тем функционер признал, что ситуация непростая.
«Слишком рано говорить об экономических потерях и влиянии пандемии коронавируса на НБА. Анализируем и просчитываем несколько сценариев, и делаем это ежедневно, если не ежечасно. Очевидно, что вырисовывается не лучшая картина, но так происходит во всех сферах и индустриях, так что все в одной лодке», — приводит слова Сильвера Clutch Points.
Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».
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