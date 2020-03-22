Сильвер: большое количество положительных тестов на коронавирус в НБА не удивляет

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер поделился мнением о динамике обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников клубов лиги.

«К сожалению, исходя из всего, что мы знаем, большое число положительных тестов в НБА было неизбежным. Как и весь мир, мы просто стараемся принимать каждый день таким, какой он есть», — приводит слова Сильвера The Associated Press.

Регулярный чемпионат НБА был остановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. На данный момент известно о 14 случаях заражения SARS-CoV-19 в лиге, десять из них зафиксировано у игроков.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же новый вирус был зарегистрирован в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 12 тыс. смертей.