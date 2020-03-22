Леброн Джеймс показал комплекс упражнений для верхней части тела

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает поддерживать форму во время приостановки регулярного чемпионата НБА, связанной с пандемией коронавируса. Баскетболист на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором показывает комплекс упражнений для верхней части тела. Леброн уделяет основное внимание работе с гантелями.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. На данный момент болезнь среди игроков выявлена также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
В США зафиксировано более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. Страна входит в топ-5 по числу заражённых в мире.
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