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Леброн Джеймс показал комплекс упражнений для верхней части тела

Леброн Джеймс показал комплекс упражнений для верхней части тела
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает поддерживать форму во время приостановки регулярного чемпионата НБА, связанной с пандемией коронавируса. Баскетболист на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором показывает комплекс упражнений для верхней части тела. Леброн уделяет основное внимание работе с гантелями.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. На данный момент болезнь среди игроков выявлена также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В США зафиксировано более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. Страна входит в топ-5 по числу заражённых в мире.

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