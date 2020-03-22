Лин: баскетбол нужен миру больше, чем когда-либо

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс», а ныне разыгрывающий защитник «Бейджин Дакс» Джереми Лин рад скорому возобновлению регулярного чемпионата в Китайской лиге. По его словам, именно сейчас баскетбол нужен миру как никогда.

«Вернулся в Пекин, чтобы завершить сезон КБА. В предвкушении возвращения на паркет. Но оставлял США с тяжёлым сердцем. Думаю о пандемии, безработице и страхе перед неизвестностью. Врачи во всех штатах делают всё возможное, чтобы замедлить распространение вируса.

Провёл два прекрасных месяца в тренировочном лагере. Сейчас баскетбол нужен миру больше, чем когда-либо", — написал Лин на своей странице в «Инстаграме».

Китайская лига одна из первых в мире, которая планирует возобновить матчи в период пандемии коронавируса.