Лин: баскетбол нужен миру больше, чем когда-либо

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс», а ныне разыгрывающий защитник «Бейджин Дакс» Джереми Лин рад скорому возобновлению регулярного чемпионата в Китайской лиге. По его словам, именно сейчас баскетбол нужен миру как никогда.
«Вернулся в Пекин, чтобы завершить сезон КБА. В предвкушении возвращения на паркет. Но оставлял США с тяжёлым сердцем. Думаю о пандемии, безработице и страхе перед неизвестностью. Врачи во всех штатах делают всё возможное, чтобы замедлить распространение вируса.
Провёл два прекрасных месяца в тренировочном лагере. Сейчас баскетбол нужен миру больше, чем когда-либо", — написал Лин на своей странице в «Инстаграме».
Китайская лига одна из первых в мире, которая планирует возобновить матчи в период пандемии коронавируса.
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