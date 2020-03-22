Томас Робинсон останется в «Химках» до конца сезона

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что американский центровой Томас Робинсон останется в команде до конца сезона. Напомним, в феврале Робинсон подписал контракт с подмосковным клубом на месяц с опцией продления до конца сезона.



«Робинсон с нами до конца сезона. Он проявил себя в последних играх с лучшей стороны. Ему есть над чем работать, не так просто влиться по ходу сезона. Но его энергия нам очень пригодилась, и мы приняли решение оставить его до конца сезона.



Джереми Эванс прилетал, его смотрели наши доктора, он привозил документы от американских врачей. Динамка неплохая, но еще где-то месяц он точно не сможет помочь нам. В этом смысле, если сезон затянется, скажем, до конца июня, то для нас будет плюс, что Эванс сможет помочь. Пока же он не готов включаться в тренировочный процесс в полном объёме, поэтому мы оставили Робинсона», — приводит слова Павла Астахова «Р-Спорт».