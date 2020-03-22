Трушкин: мы тренируемся в полном режиме

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин рассказал об обстановке в команде во время приостановки сезонов в Единой лиге ВТБ и Евролиге.



«Хотел бы рассказать, как у нас обстоят дела в команде в связи с приостановкой сезона. Мы настроены оптимистично, продолжаем тренироваться и верим, что скоро снова сможем выйти на паркет и порадовать вас своей игрой. Хочется верить, что ситуация в скором времени изменится в лучшую сторону и закончатся все эти карантины и самоизоляции. Пока же мы тренируемся в полном режиме. После тренировок стараемся сразу же ехать домой, максимально проводим время дома, находим новые занятия, читаем книги, смотрим сериалы, играем на планшете. Мойте руки, следите за гигиеной, главное – не поддавайтесь панике, я думаю, что мы все прорвёмся», — сказал Трушкин в интервью пресс-службе Единой лиги ВТБ.