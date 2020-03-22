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НБА может потерять до $ 1 млрд, если сезон не будет продолжен

НБА может потерять до $ 1 млрд, если сезон не будет продолжен
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация может понести огромные финансовые потери, если сезон не будет продолжен, сообщает The Washington Post. По информации источника, убытки могут достичь $ 1 млрд.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом в мире заразилось более 300 тыс. человек. Число погибших уже превысило 11 тыс.

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