Ильницкий: «Локо» полностью взял на себя заботу о нашем жизнеобеспечении

26-летний российский форвард «Локомотив-Кубань» Станислав Ильницкий рассказал, как проходит жизнь в период самоизоляции, и дал несколько советов людям, переходящим на дистанционную работу.
«Как самочувствие и настроение? Неоднозначно как-то! Несмотря на отсутствие особых нагрузок, находиться в четырех стенах и не заниматься любимым делом очень тяжело. День в самоизоляции проходит стандартно, как и у всех здоровых людей. Поел, поспал, только добавляется тренировка, которую нам ежедневно присылает тренер по физической подготовке Алехандро Гарсия. Он разработал специальную программу для такой форс-мажорной ситуации, держим себя в форме!
Два раза в день мы отсылаем температуру в общий чат, рассказываем о состоянии своего здоровья, общаемся с ребятами. Клуб полностью взял на себя заботу о нашем жизнеобеспечении, за что мы очень благодарны руководству и персоналу. Мы отправляем списки с самым необходимым, нам приносят под дверь, оставляют и уходят. Никакого контакта, конечно. Вроде и звучит хорошо, но как-то всё не очень весело…
Какие упражнения могу посоветовать для людей, которые переходят на дистанционную работу? Я думаю, что в первую очередь нужно пересмотреть режим питания. Потому что если питаться как в обычных условиях, то результат самоизоляции будет не очень хороший. Кость может стать широкой. Потом уже нужно продумать обычную зарядку, элементарные отжимания и приседания. Кстати, в «инстаграме» «Локо» каждый день выкладывают упражнения нашего тренера, в том числе те, которые он присылает и нам! Так что подписывайтесь и держите себя в форме», — сказал Ильницкий в интервью «Комсомольской правде — Краснодар».
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