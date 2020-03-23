Блогеры повторили памятные комбинации Леброна и Уэйда в «Майами»

Популярные блогеры записали видео, на котором повторили памятные комбинации Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда времён игры за «Майами Хит».



Уэйд не оставил этот ролик без внимания. «Ребята — огонь! Как они это сделали?» — написал Дуэйн на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Блогеры пользуются большой популярностью у игроков НБА, поскольку делают невероятно точные пародии на них.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. На данный момент болезнь среди игроков выявлена также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



В США зафиксировано более 20 тыс. инфицированных коронавирусом. Страна входит в топ-5 по числу заражённых в мире.