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Блогеры повторили памятные комбинации Леброна и Уэйда в «Майами»

Блогеры повторили памятные комбинации Леброна и Уэйда в «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Популярные блогеры записали видео, на котором повторили памятные комбинации Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда времён игры за «Майами Хит».

Уэйд не оставил этот ролик без внимания. «Ребята — огонь! Как они это сделали?» — написал Дуэйн на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Блогеры пользуются большой популярностью у игроков НБА, поскольку делают невероятно точные пародии на них.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. На данный момент болезнь среди игроков выявлена также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В США зафиксировано более 20 тыс. инфицированных коронавирусом. Страна входит в топ-5 по числу заражённых в мире.

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