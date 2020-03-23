Дюрант в следующем сезоне может играть на позиции центрового

В следующем сезоне «Бруклин Нетс» может попробовать играть маленькой пятёркой. При этом форвард Кевин Дюрант иногда будет выполнять роль центрового. Такое мнение выразил бывший главный тренер «Нетс» Кенни Эткинсон.



«Нет проблем. Если его соперником будет большой парень, то, возможно, Дюрант не будет играть центрового, но если будет, то сопернику придётся выходить из трёхсекундной зоны и защищаться против него. Команды это понимают. Нужно лишь осознать, что это преимущество», – приводит слова Эткинсона The New York Post.

Дюрант стал одним из игроков НБА, которые заразились коронавирусом.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же новая форма вируса была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор SARS-CoV-19 проник более чем в 150 стран.