Шакил О’Нил: Коби был молодым Джорданом до того, как он стал Джорданом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил сравнил некоторых бывших одноклубников в молодости между собой и с другими легендами НБА. По его мнению, Коби Брайант достиг уровня Майкла Джордана.
«Пенни был молодым Мэджиком Джонсоном, а я был молодым Каримом. Коби был молодым Майклом Джорданом до того, как он стал Майклом Джорданом. А Леброн – это оба они, вместе взятые. Дуэйн Уэйд был Коби, когда начал становиться собой. Я вижу это как-то так», – приводит слова О'Нила Heavy.
Напомним, Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта остались трое детей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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