Американские легионеры «Химок» вернулись в США из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт подмосковной команды.



«В связи с последним заявлением Госдепа США американские легионеры нашей команды обратились к руководству клуба с просьбой на время паузы в чемпионате вернуться домой. Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды. Когда будет объявлено официально о возобновлении сезона, игроки незамедлительно вернутся в Химки», — гласит сообщение пресс-службы подмосковсной команды.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 438 заражённых.